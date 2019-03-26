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Сборная Кузбасса вошла в десятку победителей Всероссийских зимних игр

С 19 по 23 марта в Тюмени прошли IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры. В них участвовали около 1000 человек из 57 субъектов РФ.  В составе команды Кемеровской области – 27 человек. Сборную Кузбасса представили спортсмены из Прокопьевского и Кемеровского районов. В личном первенстве в соревнованиях по лыжным гонкам кузбассовцы завоевали 3 награды. II место на дистанции 3 км классическим стелем и III место на дистанции 5 км свободным стилем среди женщин заняла Наталья Зятикова, III место на дистанции 3 км классическим стилем среди женщин заняла Вера Зятикова, обе спортсменки тренируются в Прокопьевском районе. В командном первенстве в соревнованиях по шахматам команда Кемеровской области в составе Сергея и Антонинны Трофимовых и Игоря Власова заняла I место. В соревнованиях спортивных семей среди семей с девочками старшего возраста I место заняла семья Сиковых из Прокопьевского района.

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kuzbassnews.ru
26/03/2019
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