«Счетчик - не зуб! Он и без пломбы работать сможет»!

«Мой счетчик – это «бомба замедленного действия», каждый день число потребленных киловатт становилось все больше. Я был уверен, что прибор сломался. Хотел починить, но случайно сорвал пломбу. Ну и что!? Счетчик – это же не зуб, он и без пломбы работать сможет» - так по-детски непосредственно хозяин закусочного павильона в Ленинск-Кузнецком районе объяснил свой необдуманный поступок.

Факт безучетного энергопотребления обнаружили сотрудники Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» во время очередного рейда в селе Подгорное. По словам главного специалиста группы инспекционного контроля Романа Тарасова, факт срыва антимагнитной пломбы налицо, это и без лупы разглядеть можно: деформация панели прибора учета, сколы и царапины. Нарушитель действовал хладнокровно и умышленно. Самовольно вмешавшись в работу счетчиков, хозяин киоска быстрого питания регулировал энергопотребление по собственному разумению. И платил, соответственно, за потребленные киловатты в разы меньше.

В ходе проверки энергетики выписали предпринимателю акт о безучетном потреблении электроэнергии на сумму без малого 200 тысяч рублей. Кроме того, энергетики намерены обратиться в правоохранительные органы. За такое нарушение законом предусмотрена уголовная ответственность. По статье 165 УК РФ можно лишиться свободы на срок до пяти лет.

«Составляя акт бездоговорного или безучетного потребления, мы учитываем не только время, в течение которого потребитель пользовался электроэнергией бесплатно, но и полную мощность включенных бытовых приборов, а также площадь сечения провода, фазное напряжение и коэффициент мощности, - говорит начальник Ленинского района электрических сетей Сергей Ларин. - К сожалению, многие из них до сих пор воспринимают электроэнергию как естественное благо, «природное явление». Однако электричество – это услуга, на создание и транспортировку которой затрачены производственные и человеческие ресурсы.

Уважаемые жители Ленинск-Кузнецкого района! Бороться с хищениями электроэнергии как социальным злом можно только сообща. Из-за неучтенного энергопотребления в сети происходят скачки напряжения, в домах честных потребителей меркнет свет, выходит из строя бытовая техника. О случаях энерговоровства можно сообщить по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети Сибирь» 8-800-1000-380 (конфиденциальность гарантирована).