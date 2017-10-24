Сеанс одновременной игры прошел в Новокузнецке на Аллее шахмат

Новое место отдыха для новокузнечан обустроили в одном из самых любимых горожанами общественных пространств - Саду алюминщиков Кузнецкого района.

Аллея призвана стать удобным пространством для интеллектуального отдыха и будет оснащена рядами шахматных столов с сиденьями, защищенными навесом от дождя, а также украшена арт-объектами в виде шахматных фигур. На сегодняшний день готовы первые три малые архитектурные формы - ферзь, пешка и король. В течение октября при поддержке администрации города и партнеров будет завершено благоустройство всей площадки.

В рамках презентации нового места отдыха состоялся сеанс одновременной игры. Мероприятие прошло за привезенными для мероприятия столами. Гостями церемонии стали международные гроссмейстеры. В одном из арт-объектов на хранении теперь находятся три комплекта, подаренные почетными гостями. Знаменитые шахматисты приветствовали со сцены юных коллег, пришедших проверить свои силы. Это воспитанники городских секций и подростки, которые хотят научиться игре. Зрителями были 100 жителей близлежащих дворов. Кульминацией мероприятия стал запуск в небо воздушных шаров. Сейчас районные власти рассматривают план следующих мероприятий на аллее, в том числе костюмированный новогодний бал на шахматную тему.