Сегодня - День предпринимательства

В Кемеровской области зарегистрировано 36 тысяч страхователей-работодателей и свыше 44 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Обращаем внимание предпринимателей на порядок снятия и постановки на регистрационный учет без посещения ПФР.
Если индивидуальный предприниматель планирует переехать в другой регион, достаточно обратиться в налоговую инспекцию для внесения изменений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
После того, как изменения будут внесены в реестр, регистрирующий орган в течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации обновленных сведений, самостоятельно передаст данные изменения в Пенсионный фонд.
Территориальный орган ПФР по старому месту жительства индивидуального предпринимателя снимет его с регистрационного учета, сформирует и передаст в Пенсионный фонд по новому месту жительства ИП его лицевой счет страхователя, содержащий сведения о состоянии расчетов.
Перед снятием с учета индивидуального предпринимателя, налоговый орган дополнительно самостоятельно запрашивает в территориальном органе Пенсионного фонда документ, подтверждающий представление сведений ПФР и в рамках межведомственного обмена получает ответ.
Отметим, что получение на бумажном носителе подтверждения факта регистрации или снятия с регистрационного учета не является для страхователя обязательным. Такой документ выдается страхователю только по его запросу.
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