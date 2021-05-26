Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сегодня - День предпринимательства

В Кемеровской области зарегистрировано 36 тысяч страхователей-работодателей и свыше 44 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Обращаем внимание предпринимателей на порядок снятия и постановки на регистрационный учет без посещения ПФР.

Если индивидуальный предприниматель планирует переехать в другой регион, достаточно обратиться в налоговую инспекцию для внесения изменений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

После того, как изменения будут внесены в реестр, регистрирующий орган в течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации обновленных сведений, самостоятельно передаст данные изменения в Пенсионный фонд.

Территориальный орган ПФР по старому месту жительства индивидуального предпринимателя снимет его с регистрационного учета, сформирует и передаст в Пенсионный фонд по новому месту жительства ИП его лицевой счет страхователя, содержащий сведения о состоянии расчетов.

Перед снятием с учета индивидуального предпринимателя, налоговый орган дополнительно самостоятельно запрашивает в территориальном органе Пенсионного фонда документ, подтверждающий представление сведений ПФР и в рамках межведомственного обмена получает ответ.

Отметим, что получение на бумажном носителе подтверждения факта регистрации или снятия с регистрационного учета не является для страхователя обязательным. Такой документ выдается страхователю только по его запросу. 

Общество
kuzbassnews.ru
26/05/2021
Общество

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Эшелон с военной техникой прибыл в Кузбасс
Исторический поезд с военной техникой прибыл в южную столицу Кузбасса. Эшелон, направляющийся из...
Кузбассовцев предупреждают о 32-градусной жаре и шторме
По данным синоптиков, в четверг, 27 мая, температура ночью по области составит от +13 до +18...
Кузбасские власти пообещали отремонтировать вокзал в Кемерове
После открытия здания аэропорта кемеровчане обратили внимание областных властей на состояние...
Школьник из России победил на крупнейшем американском конкурсе
Впервые за 20 лет школьник из России победил на крупнейшем американском конкурсе исследовательских...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus