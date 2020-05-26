Сегодня – День российского предпринимательства

26 мая в России отмечают День предпринимательства. В Кемеровской области зарегистрированы 41 тысяча страхователей-работодателей и 52 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает, что одним из критериев предоставления государственной субсидии малым и средним предприятиям, которые пострадали в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, является сохранение численности работников в месяце, за который выплачивается субсидия, на уровне не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г. Сведения о численности работников подтверждаются данными Пенсионного фонда на основе переданных работодателем сведений о застрахованных лицах.

Также необходимо помнить, что в связи с введением Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, начиная с апреля необходимо подавать в ПФР сведения о принятых и уволенных сотрудниках на следующий день после издания соответствующего приказа. По остальным кадровым мероприятиям сроки представления отчетности СЗВ-ТД остаются прежними - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом.

В этой связи призываем всех работодателей ответственно и своевременно подходить к представлению сведений в Пенсионный фонд.