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Сегодня Пенсионному фонду России исполняется 30 лет

Пенсионный фонд был образован 22 декабря 1990 года для государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Первые сотрудники ПФР обеспечили стабильное поступление в бюджет фонда средств, из которых только Кемеровской области ежемесячно на выплату пенсий выделялось 5 млрд. рублей. Сейчас на выплату пенсий и пособий кузбассовцам Пенсионный фонд каждый месяц перечисляет 15,3 млрд. рублей. Всего в регионе 843,4 тысячи получателей пенсий и пособий. Это каждый третий житель региона.

В 1998 году ПФР внедрил систему персонифицированного учета. С тех пор страховые свидетельства (СНИЛС) есть у 3,6 млн. кузбассовцев. Благодаря персучету каждый житель региона уже сейчас, не дожидаясь пенсионного возраста, может увидеть на своем индивидуальном пенсионном счете, как формируются его пенсионные права и даже рассчитать размер будущей пенсии. Реализация проекта электронной трудовой книжки также была бы невозможна без системы персучета. Весь трудовой путь человека теперь содержится в электронном виде, а собирает эти сведения Пенсионный фонд.

С 2007 года ПФР приступил к выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал. В клиентских службах появилась молодежь. С начала действия программы в Кузбассе выдано 210 566 государственных сертификата на материнский капитал. В общей сложности за это время семьи реализовали средств на 66 млрд рублей.

Выплаты на детей до 16 лет, которые с мая по сентябрь 2020 г. ПФР осуществил как меру государственной поддержки семей в период пандемии, показали эффективность межведомственного взаимодействия. На основании баз данных ПФР, ЕГР ЗАГС и органов опеки Пенсионный фонд России оперативно обеспечил в Кузбассе выплаты более чем на 500 тысяч детей общей суммой 10,6 млрд рублей. Причем 5,3 млрд были перечислены в первые дни выплат!

В эти декабрьские дни специалисты ПФР слаженно трудятся, обеспечивая выплаты по 5 тысяч рублей более 230 тысячам кузбасских ребятишек.

В ходе выплат на детей в 2020 г. была доказана актуальность Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), оператором которой стал ПФР. Система будет информационным центром учета и анализа социального обеспечения россиян. Каждый гражданин сможет узнать о льготах, которые ему положены, а органы власти будут получать актуальную информацию не только о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, но и о родителях, лишенных родительских прав, опекунах. Сойдет на нет количество справок, которые государственные службы запрашивают у граждан: вся необходимая информация будет содержаться в ЕГИССО. До конца 2020 года завершится наполнение системы информацией, в котором участвуют Министерство образования и науки Кузбасса, Министерство социальной защиты населения Кузбасса, а также территориальные органы опеки и попечительства, соцзащиты. Далее сведения в систему будут поступать на регулярной основе. В ближайшее время на основе данных ЕГИССО граждане сразу после, например, рождения ребенка и других важных жизненных событий начнут получат электронные уведомления о возможности получения мер социальной поддержки. 

Вот уже 30 лет, выполняя задачу государственной поддержки населения, коллектив Пенсионного фонда России развивается, осваивает современные технологии, наращивает и расширяет свои компетенции, как прежде, руководствуясь девизом: «Работаем для всех, заботимся о каждом».

Общество
kuzbassnews.ru
22/12/2020
Общество
Новости Кузбасса

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