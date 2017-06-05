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Сегодня в Хакасии стартовали соревнования по профессиональному мастерству ПАО «МРСК Сибири»

Сегодня в Хакасии стартовали соревнования по профессиональному мастерству ПАО «МРСК Сибири». Честь кузбасского филиала защищает бригада электромонтеров Мариинского района электрических сетей.

От «Кузбассэнерго-РЭС» в г. Черногорск направлена бригада из 3 электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей - Сергея Денеко, Сергея Антипова и Андрея Муратхузин под руководством мастера Владимира Гавриленко.

Подключить к электричеству жилой дом от действующей линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, заменить дефектное оборудование на трансформаторной подстанции, оказать первую помощь человеку, получившему электротравму, сдать  экзамен на знание правил безопасности, охраны труда и производственных нормативов, - энергетикам предстоит показать высший пилотаж владения профессией и поделиться опытом с коллегами из других филиалов.  

«Для нас участие в конкурсе – это реальная возможность и себя показать, и на других посмотреть, - говорит мастер Мариинского РЭС Владимир Гавриленко. – Уровень профессиональной подготовки своей бригады мы оцениваем хорошо. Несомненно, каждому профессионалу, есть куда расти и у кого учиться. Специалисты, работающие на сложном энергооборудовании, должны иметь соответствующую квалификацию и от «А до Я» знать и соблюдать все требования по безопасному выполнению работ. Наша цель – проверить свои умения на практике и получить высокую оценку судей».

Многие задания, которые предстоит выполнить участникам соревнований, для энергетиков не новы и связаны с их каждодневной работой по обеспечению бесперебойного энергоснабжения.

Желаем бригаде «Кузбассэнерго-РЭС» взять «ударный темп» с первых этапов соревнования и показать свой несгибаемый сибирский характер.  

Экономика
kuzbassnews.ru
05/06/2017
Экономика
Новости Кузбасса

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