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Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с Сергеем Цивилевым

Обсуждены вопросы промышленной безопасности на объектах угледобывающей отрасли региона, а также темы, связанные с реализацией ряда новых инфраструктурных проектов, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие Кузбасса.

На встрече также присутствовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, главы регионов СФО, представители федеральных министерств и ведомств.

Участники обсудили вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе лесных пожаров и паводков, а также меры по повышению эффективности гражданской обороны в регионах Сибирского федерального округа. Также обсуждена деятельность подразделений Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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