Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с Сергеем Цивилевым

Обсуждены вопросы промышленной безопасности на объектах угледобывающей отрасли региона, а также темы, связанные с реализацией ряда новых инфраструктурных проектов, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие Кузбасса.

Участники обсудили вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе лесных пожаров и паводков, а также меры по повышению эффективности гражданской обороны в регионах Сибирского федерального округа. Также обсуждена деятельность подразделений Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса