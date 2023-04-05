Сельчанка из Кузбасса выдала росгвардейцам найденное у отца незарегистрированное оружие

В поселке Яя инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 67-летнюю местную жительницу, которая добровольно выдала незаконное оружие.

По словам пенсионерки, во время разбора вещей в доме 87-летнего отца, она обнаружила принадлежащее ему ружье. Зная из СМИ, что за добровольную выдачу оружия полагается денежное вознаграждения, женщина решила выдать находку правоохранителям.

По предварительной информации, сданным оружием является незарегистрированное охотничье двуствольное ружье ТОЗ-16 1956 года выпуска. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой гражданке могут выплатить денежную премию в размере 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия