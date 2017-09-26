Селфи может быть безопасным, а зарядка энергичной, если рядом веселый Вольтик

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» – Кузбассэнерго-РЭС продолжают знакомиться с победителями и лауреатами конкурса «Путешествие в страну электричества». В конце сентября энергетики побывали в Анжеро-Судженске и Междуреченске, где вручили участникам конкурса красочный иллюстрированный сборник и подарки, а также вместе с корпоративной ростовой куклой Вольтиком провели для ребят интерактивные уроки по энергобезопасности.

Семнадцать ребят из Кемеровской области стали лауреатами и победителями конкурса иллюстрированных историй, организованного ПАО «МРСК Сибири» в восьми регионах Сибири. В Кузбассе конкурс проходил при содействии департамента образования и науки администрации Кемеровской области. Благодаря талантливым участникам конкурса главный член жюри робот Вольтик уже целый месяц путешествует по разным городам региона.

К юным энергетикам обаятельный робот приходит не с пустыми руками: победителям и лауреатам конкурса иллюстрированных историй дарит подарки и красочные сборники с увлекательными рассказами, вручает корпоративную продукцию компании, а главное в интересной и весьма увлекательной форме рассказывает детям, как нужно себя вести вблизи энергообъектов. Самых «маленьких энергетиков» корпоративный персонаж «подзаряжает» веселой энергетической зарядкой, а с подростками рассуждает об опасностях популярного селфи и на собственном примере показывает, как можно сделать необычную, а самое главное безопасную фотографию.

«Сотрудники кузбасского филиала «МРСК Сибири» поднимают действительно острые и актуальные проблемы среди молодежи, - рассказывает учитель технологии СОШ №36 Светлана Станиславовна Новикова. – Благодаря интересным викторинам, познавательным видеороликам у детей формируется безопасная модель поведения, которая поможет спасти их жизнь в чрезвычайной ситуации. Ведь правилами можно воспользоваться тогда, когда ты их хорошо запомнил».

В Анжеро-Судженске подарки и авторский экземпляр сборника получила учащаяся школы №36 юная писательница Анастасия Новикова. А в Междуреченске Вольтик лично наградил победительницу конкурса и талантливую художницу Марину Хомякову из творческого объединения «Волшебная кисть», а также двух лауреатов Марию Смирнову и Марию Гребенюк из Детско-юношеского центра.

«Мне очень понравилась книга, в которой теперь есть мой рассказ, а от главного «учителя» по энергобезопасности оранжевого робота я просто в восторге, – делится своими впечатлениями лауреат конкурса Мария Гребенюк. – Я уже сделала несколько безопасных селфи в обнимку с Вольтиком и обязательно поделюсь фотографиями в социальных сетях со своими друзьями».

Эстафету подарков и поздравлений от энергетиков скоро примут города Ленинск-Кузнецкий, Юрга и Новокузнецк.