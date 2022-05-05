Сельхозпредприятие Кемеровской области - Кузбасса привлечено Управлением Россельхознадзора за нарушение регламента применения пестицидов

В конце 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу в отношении юридического лица – ООО «Усть-Сертинское», была проведена внеплановая документарная проверка соблюдения требований в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

В ходе проверки установлено, что юридическое лицо - ООО «Усть-Сертинское» применило (протравливание семян) пестициды «Оплот Трио», «Табу» и «Шансометокс» на горохе, не разрешённые, в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, к применению на данной сельскохозяйственной культуре. Данными действиями, ООО «Усть-Сертинское» не обеспечило безопасность применения вышеуказанных пестицидов, чем создало угрозу причинению вреда окружающей среде.

По выявленному факту нарушений в отношении ООО «Усть-Сертинское» составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.3 КоАП РФ.

В 2021 году постановлением по делу об административном правонарушении, вынесенным Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу ООО «Усть-Сертинское» было признано виновным, назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

В марте 2022 года в адрес Управления Россельхознадзора поступила информация о том, что постановление исполнено, штраф оплачен в полном размере.