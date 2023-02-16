Сельхозпредприятия Кузбасса используют семена отечественных производителей

Сельхозтоваропроизводители Кузбасса при подготовке к весенним полевым работам начали активно покупать семена отечественных производителей, о чем поступают уведомления в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу.

В феврале на крупное зерновое хозяйство Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса поступили элитные семена пшеницы сортов Канюк, Ликамеро, Токката, и ячменя сортов Грейс, Эксплоер из Курской области. Производитель семян ООО «Защитное-Юг» (Курская область, Солнцевский район).

В Солнцевском районе, Курской области, установлена карантинная фитосанитарная зона по карантинному виду сорного растения - повилика (Cuscuta spp.). Семена в количество 60 тонн, поступили на территорию Кемеровской области-Кузбасса области в сопровождении карантинных сертификатов, подтверждающих отсутствие карантинных объектов в семенах.

О поступлении подкарантинной продукции своевременно извещено территориальное Управление, осуществлено погашение карантинных сертификатов в ФГИС «Аргус-Фито» путем внесения в федеральную государственную информационную систему сведений о завершении перевозки партий подкарантинной продукции.