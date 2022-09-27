Сельхозпредприятия Тяжинского округа завершают уборку урожая

Хлеборобы работают на последних гектарах, для окончания жатвы остается отправить в закрома немногим более 10 % зерновых культур. Сельскохозяйственные предприятия продолжают уборку технических культур.

На полях учебного хозяйства Тяжинского агропромышленного техникума уборочная страда уже завершилась. Урожайность овса составила 30 центнеров с гектара, пшеницы – более 22 ц/га, картофеля – 120 центнеров с гектара. Студенты под руководством мастеров производственного обучения, закончили сортировку выращенных овощей.