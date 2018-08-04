Сельхозпредприятия Тяжинского района продолжают вести заготовку кормов для животноводства

В хозяйствах района скошено 3394 гектаров трав, заготовлено 3252 тонн сена (план 6400 тонн) и 10800 сенажа (план 17000 тонн). По району заготовлено 14,58 кормовых единиц на одну условную голову.

К уровню прошлого года по сену и сенажу хозяйства плюсуют по 2 тысячи тонн. Заготовку кормов сдерживают погодные условия. В сельхозпредприятиях ведутся подготовительные работы к уборке зерновых и посеву озимых культур.

В колхозе «Боровской» скошено 800 гектаров трав, заготовлено 450 тонн сена (план 600 тонн) и 2241 сенажа (план 3000 тонн). В хозяйстве заготовлено 17,39 кормовых единиц на одну условную голову.

В СПК «Пичугинский» скошено 1022 гектаров трав, заготовлено 888 тонн сена (план 1500 тонн) и 4252 сенажа (план 5500 тонн). В хозяйстве заготовлено 16,71 кормовых единиц на одну условную голову.

В ИП КФХ Росликов С. В. (ООО «Кутузова») скошено 402 гектара трав, заготовлено 230 тонн сена (план 500 тонн) и 1324 сенажа (план 3000 тонн). В хозяйстве заготовлено 8,15 кормовых единиц на одну условную голову.

В ООО «Совхоз Тяжинский» скошено 670 гектаров трав, заготовлено 214 тонн сена (план 1500 тонн) и 2983 сенажа (план 5500 тонн). В хозяйстве заготовлено 10,92 кормовых единиц на одну условную голову.

В ООО ОПХ «Новопокровское» скошено 100 гектаров трав, заготовлено 120 тонн сена (план 150 тонн).