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Сельхозпроизводителю из Кузбасса выдано предостережение за нарушение регламента применения пестицидов.

В адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу поступила информация, в которой указывается на несоблюдение хоз.субъектом АО «Ваганово» требований ст. 16 Федерального закона от 30.12.2020 N 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации». 

Предприятие не в полном объеме информировало пчеловодов о запланированном проведении обработки посевов льна, рапса, гороха  возле населённых пунктов Катково, Цыпино, Абышево в период с 02.06.2022 по 21.06.2022. В объявлении общество не отразило информацию о наименованиях, запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов, рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях. Работы по применению пестицидов АО «Ваганово» планирует проводить,  в том числе днём, что противоречит экологическому регламентом применения пестицидов, согласно которому обработки растений пестицидами 1 и 2 классов опасности для пчел проводятся только вечером после захода солнца, а 3 класса опасности - ещё и рано утром.

Данная информация о запланированных работах по применению пестицидов и агрохимикатов должна содержать следующие сведения: 
• границы запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков; 
• сроки проведения работ; 
• способ проведения работ; 
• наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности; 
• сведения об опасных свойствах, запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов; 
• рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях. 

   В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации» Управление информирует о том, что хозяйствующие субъекты, применяющие пестициды, обязаны своевременно и в полном объеме информировать пчеловодов и владельцев пасек о предстоящей обработке для предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.

      Управлением АО «Ваганово» выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

 

Общество
kuzbassnews.ru
06/07/2022
Общество

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