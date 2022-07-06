Сельхозпроизводителю из Кузбасса выдано предостережение за нарушение регламента применения пестицидов.
В адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу поступила информация, в которой указывается на несоблюдение хоз.субъектом АО «Ваганово» требований ст. 16 Федерального закона от 30.12.2020 N 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации».
Предприятие не в полном объеме информировало пчеловодов о запланированном проведении обработки посевов льна, рапса, гороха возле населённых пунктов Катково, Цыпино, Абышево в период с 02.06.2022 по 21.06.2022. В объявлении общество не отразило информацию о наименованиях, запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов, рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях. Работы по применению пестицидов АО «Ваганово» планирует проводить, в том числе днём, что противоречит экологическому регламентом применения пестицидов, согласно которому обработки растений пестицидами 1 и 2 классов опасности для пчел проводятся только вечером после захода солнца, а 3 класса опасности - ещё и рано утром.
Данная информация о запланированных работах по применению пестицидов и агрохимикатов должна содержать следующие сведения:
• границы запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков;
• сроки проведения работ;
• способ проведения работ;
• наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности;
• сведения об опасных свойствах, запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов;
• рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации» Управление информирует о том, что хозяйствующие субъекты, применяющие пестициды, обязаны своевременно и в полном объеме информировать пчеловодов и владельцев пасек о предстоящей обработке для предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.
Управлением АО «Ваганово» выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.