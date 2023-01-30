Сельхозтоваропроизводителям о выборе испытательных лабораторий

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в рамках осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области качества и безопасности зерна выявляются нарушения, связанные с исследованием зерна для дальнейшего декларирования в несуществующих лабораториях (лабораториях-фантомах).

Фантомная лаборатория – это лаборатория, у которой по заявленному адресу отсутствуют производственное помещение, лабораторное оборудование и персонал. В лучшем случае это может быть лишь офис, где выдаются протоколы испытаний. При этом в действительности исследования зерна не проводятся.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу обращает внимание хозяйствующих субъектов, осуществляющих декларирование зерна, на то, что необходимо ответственно подходить к выбору испытательных лабораторий. Не следует обращаться в сомнительные организации, предлагающие за сжатые сроки (меньшие, чем требуют лабораторные исследования), и по цене ниже рыночной, провести все необходимые испытания. В случае выявления декларации, выданные на основании протоколов исследований, «фантомных лабораторий», будут отозваны Управлением. Заявителю будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. При этом ему необходимо будет снова и надлежащим образом оформить декларацию о соответствии.

По всем интересующим вопросам , возникающим при оформлении декларации вы можете обратиться в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по адресам или электронной почте: oznkem@rsn42.ru, тел. 8(3842) 34-99-15.