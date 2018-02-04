Село Ступишино Тяжинского района присоединилось к областной патриотической акции «Снежный десант»
Участники студенческого отряда «Астория» посетили районный дом ветеранов, пообщались с представителями старшего поколения. Ребята провели спортивные игры со школьниками. В Ступишинском Доме культуры для жителей села студенты дали концерт.
Патриотическая акция «Снежный десант Кузбасс-2018» стартовала 27 января в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В этом году 195 бойцов студенческих отрядов поработают в 13 территориях Кемеровской области: Тяжинском, Чебулинском, Мариинском, Ижморском, Яшкинском, Новокузнецком, Кемеровском, Беловском, Прокопьевском и Таштагольском районах, а также в Белове, Краснобродском и Тайге.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Отмечается, что огонь вспыхнул в авто, которое находилось на проспекте Ленина.
|
Молодая женщина из мести обвинила жениха в преступлении.
|
Потерпевший выполнил все инструкции, однако после этого вместо уведомления о пополнении счёта, на...
|
В Кемеровской области участились случаи гибели птиц – горожане находят на улице тела снегирей,...