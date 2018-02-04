Село Ступишино Тяжинского района присоединилось к областной патриотической акции «Снежный десант»

В Кемерове сняли горящий автомобиль на видео Отмечается, что огонь вспыхнул в авто, которое находилось на проспекте Ленина.

Новокузнечанка выдумала преступление, чтобы отомстить жениху Молодая женщина из мести обвинила жениха в преступлении.

Кемеровчанин хотел продать гитару и лишился 160 000 рублей Потерпевший выполнил все инструкции, однако после этого вместо уведомления о пополнении счёта, на...