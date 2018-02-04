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Село Ступишино Тяжинского района присоединилось к областной патриотической акции «Снежный десант»

Участники студенческого отряда «Астория» посетили районный дом ветеранов, пообщались с представителями старшего поколения. Ребята провели спортивные игры со школьниками. В Ступишинском Доме культуры для жителей села студенты дали концерт.
Патриотическая акция «Снежный десант Кузбасс-2018» стартовала 27 января в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В этом году 195 бойцов студенческих отрядов поработают в 13 территориях Кемеровской области: Тяжинском, Чебулинском, Мариинском, Ижморском, Яшкинском, Новокузнецком, Кемеровском, Беловском, Прокопьевском и Таштагольском районах, а также в Белове, Краснобродском и Тайге.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/02/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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