Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сельскохозяйственное предприятие «Заречье» грубо нарушало требования ветеринарного законодательства РФ.

Специалистами одела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области при проведении внеплановой выездной проверки в отношении предприятия занимающегося выращиванием свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации ООО «СХО «Заречье» в д. Возвышенка Ленинск-Кузнецкого района выявлены грубые нарушения требований ветеринарного законодательства РФ.

Среди нарушений:

- на въезде на территорию предприятия, имеется не заправленный дезсредствами дезбарьер, что не позволяет проводить необходимую обработку транспорта,

- отсутствует убойная площадка или убойно-санитарный пункт, предназначенный для экстренного (вынужденного) убоя животных;

- на предприятии не оформляются заключение ветеринарного врача на утилизацию биологических отходов;

- в ФГИС "Меркурий" отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы на вывоз биологических отходов, с целью утилизации.

Указанные нарушения могут способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний общих человека и животных, что создает угрозу жизни или здоровью людей, возникновению эпидемии, эпизоотии.

Юридическое лицопривлечено к административной ответственности по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.

 

Общество
kuzbassnews.ru
18/06/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове запустят праздничные салюты в честь парада Победы
Следуя корректировкам, региональные власти решили перенести парад в честь праздника, а совсем...
В Кузбассе пройдут грозы с градом
В Кузбассе 18 июня ожидаются ливни и град. Порывы ветра, по прогнозу синоптиков Кемеровского...
Центр Новокузнецка перекроют из-за репетиций парада
24 июня во всём в Кузбассе состоится парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В...
В Кузбассе ветерана боевых действий лишили права на получение жилья
35-летний житель Мариинска лишился права на получения жилья, после 10 лет нахождения в очереди. С...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus