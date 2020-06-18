Новости Кузбасса

Специалистами одела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области при проведении внеплановой выездной проверки в отношении предприятия занимающегося выращиванием свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации ООО «СХО «Заречье» в д. Возвышенка Ленинск-Кузнецкого района выявлены грубые нарушения требований ветеринарного законодательства РФ.

Среди нарушений:

- на въезде на территорию предприятия, имеется не заправленный дезсредствами дезбарьер, что не позволяет проводить необходимую обработку транспорта,

- отсутствует убойная площадка или убойно-санитарный пункт, предназначенный для экстренного (вынужденного) убоя животных;

- на предприятии не оформляются заключение ветеринарного врача на утилизацию биологических отходов;

- в ФГИС "Меркурий" отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы на вывоз биологических отходов, с целью утилизации.

Указанные нарушения могут способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний общих человека и животных, что создает угрозу жизни или здоровью людей, возникновению эпидемии, эпизоотии.

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