Новости Кузбасса

Сельскохозяйственное предприятие «Заречье» грубо нарушало требования ветеринарного законодательства РФ.
Специалистами одела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области при проведении внеплановой выездной проверки в отношении предприятия занимающегося выращиванием свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации ООО «СХО «Заречье» в д. Возвышенка Ленинск-Кузнецкого района выявлены грубые нарушения требований ветеринарного законодательства РФ.
Среди нарушений:
- на въезде на территорию предприятия, имеется не заправленный дезсредствами дезбарьер, что не позволяет проводить необходимую обработку транспорта,
- отсутствует убойная площадка или убойно-санитарный пункт, предназначенный для экстренного (вынужденного) убоя животных;
- на предприятии не оформляются заключение ветеринарного врача на утилизацию биологических отходов;
- в ФГИС "Меркурий" отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы на вывоз биологических отходов, с целью утилизации.
Указанные нарушения могут способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний общих человека и животных, что создает угрозу жизни или здоровью людей, возникновению эпидемии, эпизоотии.
Юридическое лицопривлечено к административной ответственности по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.
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