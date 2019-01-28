«Сельскую» надбавку к пенсии получили более 5 тысяч жителей Кузбасса

С 1 января 2019 года дополнительную материальную поддержку получили 5017 неработающих пенсионеров Кемеровской области, проживающих в сельских населенных пунктах и имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве (не менее 30 лет стажа). То есть, помимо ежегодной индексации к страховым пенсиям по старости или инвалидности доход этой категории граждан вырос также за счет 25% «сельской» надбавки к фиксированной выплате.

В денежном эквиваленте размер увеличения составляет 1333 руб., у получателей страховой пенсии по инвалидности 3 группы - 666 руб.

Чтобы иметь право на такую надбавку, должны соблюдаться несколько условий. Во-первых, за плечами у пенсионера или того, кто только оформляет пенсию, должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Во-вторых, пенсионер должен проживать на селе. И, наконец, он должен быть неработающим пенсионером.

Важно учесть, что в 30 лет стажа в сельской местности засчитывается не любая работа, а только на определенном производстве, например, в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве. Списки работ, производств, профессий, должностей и специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышенная фиксированная выплата селянам, утверждены Постановлением Правительства РФ. В принятом перечне более 500 профессий, должностей и специальностей работников сельхозпредприятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств. Среди них агрономы, мельники, члены колхозов, ветеринарные врачи, зоотехники т.д. Помимо рядовых работников, в перечень включены руководители: директора совхозов, председатели колхозов, заведующие, мастера.

Также постановлением предусмотрено, что Минтруд России по представлению Министерства сельского хозяйства РФ и по согласованию с Пенсионным фондом может устанавливать тождество работ, производств, профессий, должностей, специальностей, предусмотренных утвержденным списком, если какие-либо сельскохозяйственные работы, производства, профессии, должности и специальности имели иные наименования.

Перерасчет выплаты селянам производится территориальными органами ПФР в беззаявительном порядке, на основании документов, имеющихся в выплатных делах пенсионеров. Если пенсионер не получит данный перерасчет до 1 сентября 2019 года, как это установлено законом, то он вправе самостоятельно обратиться в клиентскую службу Управления ПФР с соответствующими документами о стаже. Если обращение будет зарегистрировано до 31 декабря 2019 года, перерасчет будет проведен с 1 января 2019 года. А если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, тогда он будет произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем его обращения.