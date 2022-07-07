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Семьи Кузбасса распорядились материнским капиталом более чем на 3 миллиарда рублей

Пенсионный фонд с начала года направил 3 млрд 254 млн рублей по заявлениям семей о распоряжении материнским капиталом. Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий. Более 5453 обратившихся в ПФР родителей (70% от всех заявителей) распорядились средствами на эти цели, в связи с чем было выделено больше 3 млрд 55 млн рублей.

Также востребовано получение ежемесячной выплаты на второго ребенка в возрасте до 3 лет. В этом году она назначена 1367 семьям. Это 17% от всех одобренных в 2022 г. заявлений. Всего по этому направлению родителям направлено около 160 млн рублей.

Помимо ежемесячной выплаты, спросом пользуется и оплата обучения детей. С начала года 1028 родителей (13%) направили материнский капитал на эти цели. Пенсионный фонд выделил семьям на образование детей средства в размере около 40 млн рублей.

С прошлого года распоряжение материнским капиталом стало быстрее и удобнее. На рассмотрение заявления сегодня отводится не больше 10 рабочих дней. При этом совершенствование информационного обмена между Пенсионным фондом и другими государственными организациями позволяет принимать решение по заявлению и перечислять средства без личного посещения клиентских служб и предоставления документов. В настоящее время больше половины обращений за распоряжением материнским капиталом осуществляется без посещения территориальных органов ПФР.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
07/07/2022
Общество
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