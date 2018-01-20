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Семинар-практикум для руководителей социальной сферы прошел в Тяжинском районе

В его работе приняли участие начальники управлений культуры, образования, социальной защиты населения, председатель районного Совета ветеранов, главный врач районной больницы, и.о. редактора районной газеты «Призыв» и другие.
Психолог социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Светлана Павловна Егорова провела с участниками семинара ассоциативный тренинг (тесты на неосознанные чувства и жизненные приоритеты). Также для руководителей организовали сказкотерапию – они приняли участие в инсценировке «Снежная королева». Специалисты считают, что это способствует развитию коммуникативных навыков, развитию личностных качеств и поднятию самооценки.
Музыкальный руководитель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Наталья Сергеевна Чабанова провела с участниками семинара-практикума беседу о влиянии музыки на человеческий организм.
Затем работники центра приобщили руководителей к ароматерапии – каждому вручили по мешочку с тысячелистником, шиповником, мелиссой, мятой, пустырником и васильком. Специалисты подчеркнули, что фитоароматы благотворно влияют на человека и обладают успокаивающим действием.
Итоги семинара-практикума подвела заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова: «Польза от таких встреч несомненна. Каждому руководителю в череде будней могут пригодиться навыки саморегуляции внутреннего состояния и стрессоустойчивости. Кроме того, это уникальная возможность лучше узнать себя и коллег».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/01/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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