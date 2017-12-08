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Семинар-практикум в Тяжине

Работники центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района приняли участие в семинаре-практикуме.
В ходе занятий были подняты вопросы реализации социально-реабилитационных программ. Опытные социальные работники представили молодым специалистам программы, утвержденные и реализуемые в учреждении.
Татьяна Викторовна Чвыркова рассказала коллегам о программе «Маленькие судьбы большой страны». Ольга Алексеевна Федорова представила программу «Свеча». Специалист рассказала о духовной направленности разработки, поделилась опытом работы. Вместе с получателями социальных услуг они читают Библию, православные газеты, обсуждают прочитанный материал и посещают богослужения в храме.
Социальный работник Вера Александровна Иванова познакомила присутствующих с программой «Поверь в себя». Арт-терапевтические занятия дарят пожилым людям свободу самовыражения, тренируют мелкую моторику и память. Творчество также позволяет ветеранам поддерживать интеллектуальную активность.
Во второй части семинара социальные работники разыграли мини-сценки на тему «Вовлечение получателей социальных услуг в социокультурную реабилитацию». Учитывая возраст и характер получателей социальных услуг, свой опыт работы, специалисты поделились методами убеждения пожилых людей с пользой проводить свой досуг.
Заместитель директора центра Евгения Владимировна Богданова подвела итоги встречи и указала участникам семинара на ошибки, которые социальные работники допускают при составлении отчетов по программам, обозначила приоритетные направления в ходе реализации программ.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/12/2017
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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