Семинар в Тяжине

Кузбассовец увлёкся игрой на телефоне и чуть не попал под поезд Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, машинист, предположив, что мужчина находится в...

Два маленьких ребенка пострадали в результате ДТП в Мариинске Травмы получили водитель ВАЗа и трое его пассажиров, в числе которых трехлетний мальчик и годовалая...

Кемеровчане заметили странно припаркованный внедорожник На фотографиях видно, что внедорожник заехал передним колесом на бордюр, в итоге приняв странное...