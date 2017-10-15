Семинар в Тяжине

На базе информационно-методического центра Тяжинского района прошел семинар для учителей немецкого языка на тему: «Обучение говорению в старших классах средней школы. Подготовка к заданиям экзаменационных работ ЕГЭ с развернутым ответом».
Провела семинар старший преподаватель кафедры романских и германских языков Института филологии иностранных языков и медиакоммуникации КемГУ Анна Михайловна Тупикова. Занятие прошло в форме мастер-класса, что позволило учителям немецкого языка побывать в роли экспертов и выпускников.
Педагоги рассмотрели 4 задания с развернутым ответом устной части экзамена. Поэтапное прослушивание аудиозаписей нескольких вариантов ответов на задания с промежуточным анализом и проработкой всех речевых оборотов, недочетов, стиля произношения, построения монологических и диалогических высказываний создало ситуацию «погружения» в тему. Такой подход дал педагогам возможность детально изучить экзаменационные задания.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, машинист, предположив, что мужчина находится в...
|
Травмы получили водитель ВАЗа и трое его пассажиров, в числе которых трехлетний мальчик и годовалая...
|
На фотографиях видно, что внедорожник заехал передним колесом на бордюр, в итоге приняв странное...
|
В рамках проведения акции под названием «Подготовим жилье к зиме!» многодетным семьям в городе...