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Семинар в Тяжине

На базе информационно-методического центра Тяжинского района прошел семинар для учителей немецкого языка на тему: «Обучение говорению в старших классах средней школы. Подготовка к заданиям экзаменационных работ ЕГЭ с развернутым ответом».
Провела семинар старший преподаватель кафедры романских и германских языков Института филологии иностранных языков и медиакоммуникации КемГУ Анна Михайловна Тупикова. Занятие прошло в форме мастер-класса, что позволило учителям немецкого языка побывать в роли экспертов и выпускников.
Педагоги рассмотрели 4 задания с развернутым ответом устной части экзамена. Поэтапное прослушивание аудиозаписей нескольких вариантов ответов на задания с промежуточным анализом и проработкой всех речевых оборотов, недочетов, стиля произношения, построения монологических и диалогических высказываний создало ситуацию «погружения» в тему. Такой подход дал педагогам возможность детально изучить экзаменационные задания.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/10/2017
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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