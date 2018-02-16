Семинар в Тяжине

Руководители образовательных организаций Тяжинского района приняли участие в семинаре «Реализация духовно-нравственного воспитания школьников через урочную и внеурочную деятельность».

Семинар прошел в Тяжинской средней школе № 1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лариса Викторовна Шевченко познакомила собравшихся с системой работы по духовно-нравственному воспитанию, сложившейся в школе. В учреждении огромное внимание уделяется воспитательной работе. Для педагогов принципиально важно, что школа помимо знаний воспитывает гражданина, патриота.

Эта цель реализуется не только на уроках, но и во внеклассной, внеурочной, внешкольной деятельности. Выстроенная таким образом работа, позволяет ребенку раскрыть личностные качества, окунуться в мир творчества, проявить свои индивидуальные особенности, увлечения, интересы, а педагогам реализовать на практике требования ФГОС.

Руководители школ посетили урок литературного чтения в 1 классе по теме «Константин Ушинский. Наше Отечество» (учитель начальных классов Ольга Юрьевна Киселева) и урок музыки в 6 классе по теме «Вечные темы искусства и жизни» (учитель музыки Наталья Владимировна Устюгова).

Также участники семинара побывали на внеклассных мероприятиях: в 10 классе «Традиции, уходящие в глубь веков» (классный руководитель, учитель русского языка и литературы Светлана Михайловна Денисенко), в 3 классе «Кузбасс – наш край родной!» (учитель начальных классов Светлана Анатольевна Тарасенко).

Фрагмент занятия внеурочной деятельности в 4 классе «Встреча в семейной гостиной» провела педагог-библиотекарь Ирина Сергеевна Филипенко. Педагог-психолог Марина Юрьевна Раченко провела в 9 классе фрагмент занятия «Может ли «чужой» стать «своим».

Участники семинара отметили высокую методическую подготовку учителей и творческий подход к ведению занятий, хорошие знания и активную позицию детей.

На семинаре опытом работы поделилась директор Валерьяновской начальной школы Раиса Босмановна Сазыкина. Она отметила, что педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию духовности учащихся через использование классических литературных произведений, таких как произведения Льва Николаевича Толстого «Старый дед и внучек», Валентины Александровны Осеевой «Волшебное слово» и др.

Директор Итатской коррекционной школы-интерната Ольга Владимировна Гурских поделилась опытом работы с особенными детьми. Акцентировала внимание на том, что у детей с нарушением интеллекта на первый план выдвигается проблема эмоционального развития. Это затрудняет социальную адаптацию, любое воспитание, включая духовно-нравственное. Для решения этой проблемы в школе разработана и реализуется «Программа духовно-нравственного развития на 2017-2020 годы».