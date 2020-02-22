Съемки фильма-победителя III Кемеровского питчинга кинопроектов «Подснежница»

В ноябре 2019 года в Кемерово проходил III Кемеровский питчинг кинопроектов в рамках Всероссийского питчинга дебютантов.

Лауреатом в категории «игровое кино» и обладателем гранта 500 тысяч рублей от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов на реализацию проекта стал игровой короткометражный фильм кемеровчанина Евгения Шальнева «Подснежница», проект также получил скрипт-докторинг заместителя главного редактора кинокомпании СТВ Анны Андрушевич.

Социальная драма «Подснежница» – история о девушке, застрявшей на машине в заснеженном лесу. До нее случайным образом дозванивается сотрудница колл-центра, но ей запрещено разговаривать не по скрипту. Фильм поднимает тему человечности и помощи в разных сложных ситуациях в наш высокотехнологичный век.

Состоялись первые съемки фильма – сцена в колл-центре. Съемки продолжатся на масштабных открытых локациях и станут интереснейшим воплощением идеи кинофильма, ведь его тема как никогда актуальна для современного человека.

ГАУК КО «Кузбасскино», являясь организатором III Кемеровского питчинга кинопроектов, конечно же, будет следить за работой съемочной группы и информировать жителей Кузбасса о разных этапах съемочного процесса.