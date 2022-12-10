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Семья офицера Росгвардии стала лауреатом городского конкурса среди приемных семей

 У четы Хмелевых четверо детей. Двое сыновей пошли по стопам главы семейства. Старшая дочь офицера стала логопедом-дефектологом, а младшая - собирается учиться на врача. Росгвардейская семья является участниками городского сообщества приемных родителей, в котором активно помогают молодым приемным семьям.

 В этом году конкурс среди приемных семей прошел в 15 раз. В ходе мероприятия участникам предстояло в творческой форме рассказать о своем семействе и побороться за победу в четырех номинациях. Всего в областном центре около 500 приёмных семей воспитывают 640 детей.

 

Фото: Росгвардия 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/12/2022
Общество
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