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«Серебро на России - наше!», - Сборная Кузбасса по шахматам на Первенстве России

Сборная Кузбасса по шахматам в мае 2019 года улучшила свои показатели, поднявшись с третьего на второе место на первенстве России.  

В Кузбассе работают три шахматные школы: В Кемерове, Прокопьевске и Новокузнецке. Всего в них занимается около 10 тысяч ребят.

«В этом году команда Кузбасса улучшила свои показатели. В прошлом году мы были на третьем месте. В этом году взяли второе место! Это достижение. В рамках подведения итогов учебного года в школах, мы пригласили наших победителей и начинающих. Чтобы был пример - к чему стремится», - сказал Президент Федерации шахмат Кемеровской области Максим Ивахин.

Ивахин отметил, что очень большой вклад в развитие шахмат в Кемеровской области делает бизнес. «Хочу отметить положительный тренд в развитии шахмат – это крупные всероссийские детские форумы в Новокузнецком районе. В этом году благодаря Холдингу «ТопПром» и Администрации района успешно было проведено Первенство округа среди мальчиков и девочек», - добавил Президент Федерации.

 По его словам, развитие шахматных школ в городах Кузбасса достигается в том числе именно системным и регулярным участием в этом процессе администраций и бизнеса. 

Холдинг «ТопПром» - давний партнер Федерации шахмат Кузбасса. В 2019 году «ТопПром» был удостоен награды от заместителя Губернатора Кемеровской области Елены Пахомовой за большой вклад в поддержку и развитие шахмат в Кузбассе.   

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kuzbassnews.ru
20/05/2019
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