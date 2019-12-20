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Серебряные волонтеры обучились основам финансовой грамотности

Специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области приняли участие в работе Школы волонтеров финансового просвещения Кузбасса, которая проходила с 16 по 19 декабря на базе опорной площадки Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса (РЦФГК), Областной научной библиотеки им. ВД Федорова.

Слушателями курса на этот раз стали 38 серебряных волонтеров, приехавших из разных уголков Кузбасса. За несколько дней активисты узнали о том, как управлять финансами, как работает финансовая пирамида, как правильно взять кредит, какие существуют льготы для пенсионеров и какие схемы используют мошенники, охотясь за деньгами граждан.

Представители Пенсионного фонда дополнили этот список актуальной темой о льготах предпенсионерам, а также рассказали о перспективах трудовой книжки в 2020-2021 гг. В конце обучения серебряные волонтеры защитили проекты по нескольким из прослушанных тем и вместе с напутственными словами руководителя РЦФГК Ольги Сычевой-Передеро получили сертификаты и значки волонтеров. Теперь, вооруженные финансовыми знаниями, они смогут делиться ими не только в кругу семьи, обучая внуков, но и со своими друзьями, организуя просветительские мероприятия среди сверстников.

Проект Школа волонтеров финансового просвещения Кузбасса реализуется Экономической клиникой КемГУ и Отделением по Кемеровской области Сибирского Главного Управления ЦБ РФ при поддержке Правительства Кузбасса и заместителя Губернатора Кузбасса - Константина Венгера. На основе соглашения вместе со специалистами Отделения ПФР по Кемеровской области в обучении волонтеров принимают участие представители МВД России по Кемеровской области, Роспотребнадзора, Банка России, крупнейших кредитных учреждений.

Образование
Общество
kuzbassnews.ru
20/12/2019
Образование
Общество
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