Сергей Цивилев дал старт акции «Сад Памяти — 2021» в Кузбассе

В ходе поездки в Новокузнецк губернатор Кузбасса принял участие в международной акции «Сад Памяти». Вместе с ветеранами, сотрудниками промышленных предприятий города и молодежью он высадил в сквере Бардина липы, рябины и сирень. Всего 76 деревьев по количеству мирных лет, наступивших после окончания Великой Отечественной войны.

«Это дань памяти нашим героическим предкам, которые на фронтах войны, не щадя себя, сражались с врагом. Дань уважения трудовому подвигу женщин и детей, которые в тылу ковали победу, работая на заводах, в шахтах, в колхозах, а потом работали на восстановлении послевоенной экономики. И очень символично, что сегодня мы деревья высаживаем в сквере, который носит имя прославленного металлурга, академика Ивана Бардина. С его именем связано строительство и становление флагмана сибирской металлургии — Кузнецкого металлургического комбината», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Это место для посадки деревьев жители новокузнецка выбрали в ходе онлайн-голосования. В сквере стали сносить старые аварийные тополя, которые ломались при каждом порыве ветра. К тому же деревья давали много пуха, что доставляло проблемы аллергикам. Взамен 17 спиленных тополей в сквере высадили 76 молодых деревьев и кустарников.

В этом году новокузнечане высадят более двух тысяч больших деревьев, вне жилой застройки запланировано высадить более 30 тысяч сосен. Это будет своего рода зеленый пояс города. Сегодня, в первый день международной акции «Сад Памяти», в Новокузнецке было высажено три тысячи сеянцев и более 100 деревьев.