Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сергей Цивилев дал старт акции «Сад Памяти — 2021» в Кузбассе

В ходе поездки в Новокузнецк губернатор Кузбасса принял участие в международной акции «Сад Памяти». Вместе с ветеранами, сотрудниками промышленных предприятий города и молодежью он высадил в сквере Бардина липы, рябины и сирень. Всего 76 деревьев по количеству мирных лет, наступивших после окончания Великой Отечественной войны.

«Это дань памяти нашим героическим предкам, которые на фронтах войны, не щадя себя, сражались с врагом. Дань уважения трудовому подвигу женщин и детей, которые в тылу ковали победу, работая на заводах, в шахтах, в колхозах, а потом работали на восстановлении послевоенной экономики. И очень символично, что сегодня мы деревья высаживаем в сквере, который носит имя прославленного металлурга, академика Ивана Бардина. С его именем связано строительство и становление флагмана сибирской металлургии — Кузнецкого металлургического комбината», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Это место для посадки деревьев жители новокузнецка выбрали в ходе онлайн-голосования. В сквере стали сносить старые аварийные тополя, которые ломались при каждом порыве ветра. К тому же деревья давали много пуха, что доставляло проблемы аллергикам. Взамен 17 спиленных тополей в сквере высадили 76 молодых деревьев и кустарников.

В этом году новокузнечане высадят более двух тысяч больших деревьев, вне жилой застройки запланировано высадить более 30 тысяч сосен. Это будет своего рода зеленый пояс города. Сегодня, в первый день международной акции «Сад Памяти», в Новокузнецке было высажено три тысячи сеянцев и более 100 деревьев.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/05/2021
Общество
Новокузнецк

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовцам напомнили, как можно записаться на вакцинацию
В оперштабе Кузбасса рассказали, как жители региона могут записаться на вакцинацию от коронавируса.
В Ростове без вести пропал 55-летний мужчина
В Ростове-на-Дону без вести пропал 55-летний Руслан Оглы. Местонахождение мужчины неизвестно с 18...
В Кукморском районе ожидается сильный ветер и гроза
Завтра, 2 мая, в Кукморском районе сохранится пасмурная погода. Об этом информирует Единая дежурно-...
Кузбассовец год получал соцвыплаты за фиктивную инвалидность
Прокопчанин через свою знакомую получил справку, подтверждающую наличие у него инвалидности....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus