Сергей Цивилев: Для решения экологических проблем Кузбасса необходимо масштабное обновление технологий на действующих предприятиях

Сегодня, 25 мая, губернатор Сергей Цивилев в ходе выездной сессии Евразийского женского форума оценил программу технического перевооружения Новокузнецкого алюминиевого завода.

В своем послании Федеральному собранию президент России озвучил меры поддержки проектов бизнеса по экологической модернизации предприятий. РУСАЛу будут предоставлены государственные гарантии на реализацию глобальной программы перестройки четырех заводов, в том числе в Новокузнецке, которую компания ранее объявила на Красноярском экономическом форуме.

«Экология в Кузбассе волнует практически каждого, жители и Новокузнецка, и всего региона высказывают свои предложения, пожелания. Для решения экологических проблем необходимо внедрение новых технологий на предприятиях. Поэтому было решено провести в рамках выездной сессии Евразийского женского форума отдельную сессию по экологии, именно по РУСАЛу. Модернизация этого завода — важная тема. Благодарю компанию РУСАЛ, что она приняла решение строить, по сути, новый современный завод взамен старого. Это окажет позитивное влияние не только на экологическое состояние, но и на экономику региона», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Планируется, что объем инвестиций РУСАЛа в экологическую модернизацию российских алюминиевых заводов до 2027 года составит 385 млрд рублей. Проект программы, которая стартует уже в этом году и по плану завершится в 2030 году, презентовали вице-президент компании РУСАЛ Елена Безденежных и управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.

В соответствии с проектом на Новокузнецком алюминиевом заводе планируется в 3,5 раза увеличить долю электролизеров РА-167, работающих по технологии предварительно обожженного анода — собственной разработки Инженерно-технологического центра РУСАЛа. Напомним, действующая программа экологической модернизации НкАЗа предусматривала перевод на обожженный анод 50 электролизеров, новая — 183 агрегата, расположенных в двух корпусах. Остальные четыре корпуса продолжат переводить на технологию «ЭкоСодерберг». При этом все шесть корпусов подключаются к «сухим» газоочистным установкам со степенью очистки свыше 99% по основным ингредиентам. Уже сегодня на заводе построены и действуют две «сухие» газоочистки, в планах — строительство еще четырех.

Благодаря внедрению на НкАЗе самых современных, экологичных и энергетически эффективных из существующих на сегодня технологий производства алюминия в мире выбросы предприятием диоксида серы уменьшаются практически вдвое, фторидов — в 10 раз, а выбросы бензапирена на новом участке электролизеров — до нуля.

Глава региона отметил, что проект выгоден прежде всего жителям Кузбасса: он поможет решить актуальный вопрос экологии и позволит создать современные рабочие места на производстве с новыми технологиями. Также это даст дополнительную возможность развития новых производств, связанных с выпуском изделий из алюминия. «Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы он был реализован как можно быстрее и с высочайшим качеством», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Объем инвестиций РУСАЛа в реконструкцию НкАЗа оценивается в 215 млн долларов. «Проект реализуется на коммерческие деньги, но компании будут предоставлены госгарантии по программе, стимулирующей модернизацию российской промышленности. Реализация проекта создаст дополнительный кумулятивный эффект для экономики: дополнительные заказы, с созданием новых рабочих мест, получит множество российских предприятий и организаций, вырастут налоговые поступления в бюджеты всех уровней. На предприятии существенно улучшатся условия труда и увеличится доля высококвалифицированных специалистов. И, самое главное, улучшится экологическая обстановка в городе», — отметила вице-президент РУСАЛа по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елена Безденежных.