Сергей Цивилев наградил Никиту Михалкова медалью Николая Масалова

По приглашению губернатора Сергея Цивилева в Кузбасс со спектаклем «12» (12+) приехал народный артист России Никита Михалков. Глава региона вручил знаменитому режиссеру медаль Николая Масалова, учрежденную в этом году.

Медалью Николая Масалова награждают граждан и организации за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского долга, безупречное несение службы, самоотверженную трудовую деятельность, военно-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти.

Никита Михалков поблагодарил за награду и подтвердил, что спектакль «12» — как раз об этом: о ценности человеческой жизни, духовности и русских традициях.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса