4 апреля Сергей Цивилев обратился к жителям Кузбасса с аудиосообщением.

После обращения президента многих жителей Кемеровской области волновал вопрос о нерабочих днях на территории региона. Как сообщил Сергей Цивилёв, принято решение продлить до 12 апреля. В целом по ограничительным мерам — если ситуация будет оставаться стабильной в течение следующей недели, они будут постепенно отменяться.



Производственный цикл промышленных и угольных предприятий, строительного и жилищно-коммунального комплекса, сельского хозяйства останавливаться не будет, но при условии обеспечения предприятиями всех профилактических мер для сотрудников.



В регионе вводятся дополнительные меры поддержки для бизнеса, некоторые из них:

— Для тех, кто платит налог по схеме «доходы минус расходы», выплаты будут снижены с 15 до 5%;

— Для тех, кто платит налог с общей суммы доходов — с 6 до 1%;

— Муниципалитетам области рекомендовано снизить единый налог на вмененный доход с 15 до 7,5%.



Также правительство Кузбасса выделит компенсации предприятиям, которые сейчас не функционируют из-за ограничительных мер. Эти компенсации покроют часть затрат на выплату з/п сотрудникам.



Медикам, непосредственно работающим в стационарах с больными коронавирусной инфекцией, будут выплачены премии: для врачей — 100 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — 70 тысяч рублей, для младшего медицинского и иного персонала — 35 тысяч рублей.