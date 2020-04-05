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Сергей Цивилев обратился к жителям Кузбасса

4 апреля Сергей Цивилев обратился к жителям Кузбасса с аудиосообщением.

После обращения президента многих жителей Кемеровской области волновал вопрос о нерабочих днях на территории региона. Как сообщил Сергей Цивилёв, принято решение продлить до 12 апреля. В целом по ограничительным мерам — если ситуация будет оставаться стабильной в течение следующей недели, они будут постепенно отменяться.

Производственный цикл промышленных и угольных предприятий, строительного и жилищно-коммунального комплекса, сельского хозяйства останавливаться не будет, но при условии обеспечения предприятиями всех профилактических мер для сотрудников.

В регионе вводятся дополнительные меры поддержки для бизнеса, некоторые из них:
— Для тех, кто платит налог по схеме «доходы минус расходы», выплаты будут снижены с 15 до 5%;
— Для тех, кто платит налог с общей суммы доходов — с 6 до 1%;
— Муниципалитетам области рекомендовано снизить единый налог на вмененный доход с 15 до 7,5%.

Также правительство Кузбасса выделит компенсации предприятиям, которые сейчас не функционируют из-за ограничительных мер. Эти компенсации покроют часть затрат на выплату з/п сотрудникам.

Медикам, непосредственно работающим в стационарах с больными коронавирусной инфекцией, будут выплачены премии: для врачей — 100 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — 70 тысяч рублей, для младшего медицинского и иного персонала — 35 тысяч рублей.

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kuzbassnews.ru
05/04/2020
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