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Сергей Цивилев передал Киселевску почетный знак Кузбасса «Город трудовой доблести и воинской славы»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил о присвоении Киселевску звания «Город трудовой доблести и воинской славы» на торжественном собрании в киноконцертном зале «Россия», куда пригласили ветеранов, почетных жителей города, молодых активистов и школьников.

Киселевск стал восьмым городом КуZбасса, которому присвоено это почетное звание. К началу войны в городе действовали 5 шахт. За 1943-1944 годы в эксплуатацию было введено еще 3 угледобывающих предприятия, на которых в основном трудились старики, женщины и подростки. 

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
13/06/2022
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