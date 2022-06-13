Сергей Цивилев передал Киселевску почетный знак Кузбасса «Город трудовой доблести и воинской славы»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил о присвоении Киселевску звания «Город трудовой доблести и воинской славы» на торжественном собрании в киноконцертном зале «Россия», куда пригласили ветеранов, почетных жителей города, молодых активистов и школьников.

Киселевск стал восьмым городом КуZбасса, которому присвоено это почетное звание. К началу войны в городе действовали 5 шахт. За 1943-1944 годы в эксплуатацию было введено еще 3 угледобывающих предприятия, на которых в основном трудились старики, женщины и подростки.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса