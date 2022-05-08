Сергей Цивилев поддержал предложение присвоить Киселевску звание Города трудовой доблести и воинской славы

В преддверии Дня Победы губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил с рабочим визитом Киселевск. Глава региона поддержал инициативу о присвоении Киселевску регионального звания Города трудовой доблести и воинской славы.

«Киселевчане подготовили полное обоснование и заканчивают готовить документы на то, чтобы участвовать в конкурсе на присвоение Киселевску регионального звания Города трудовой доблести и воинской славы. Это будет вклад и в патриотическое воспитание, и в украшение Киселевска. Я поддерживаю эту инициативу, у вас есть все основания для этого. Уверен, что и депутаты, и правительство также согласятся с этим. Киселевск это заслужил», — подчеркнул глава региона.

Вместе с главой города Кириллом Балаганским он возложил цветы к мемориальному комплексу шахтерам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Цветы возложили к подножию отреставрированного в этом году памятника шахтерам, не вернувшимся с фронта. На стеле высотой 8 метров высечены фамилии 40 горняков, ушедших на фронт с шахты «Красный Кузбасс», и белые журавли — символ памяти и мира.

Часть мемориального комплекса — единственный в России памятник женщинам-шахтерам, погибшим на предприятиях подземной угледобычи в годы войны. На обелиске выбиты имена 56 киселевчанок и надпись «Женщинам Киселевска, героям угольного фронта».