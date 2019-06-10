Сергей Цивилев поручил главе Киселевска помочь жителям, разместивiим открытое письмо к премьер-министру Канады
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил главе Киселевска и своим заместителям выработать меры поддержки жителям города, обратившимся к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище.
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В администрации Киселевского городского округа отметили, что в регионе запущены экологические программы, которые уже находятся в стадии реализации. "Все угольные предприятия города разработали экологические программы. Они в процессе реализации, но они рассчитаны не на 1 год", - подчеркнули в администрации города.
Фото: kiselevsknews.ru
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