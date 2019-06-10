Сергей Цивилев поручил главе Киселевска помочь жителям, разместивiим открытое письмо к премьер-министру Канады

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил главе Киселевска и своим заместителям выработать меры поддержки жителям города, обратившимся к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона, Сергей Цивилев поручил главе города и своим заместителям встретиться с жителями города, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем. Основная задача - помочь жителям Киселевска.

В администрации Киселевского городского округа отметили, что в регионе запущены экологические программы, которые уже находятся в стадии реализации. "Все угольные предприятия города разработали экологические программы. Они в процессе реализации, но они рассчитаны не на 1 год", - подчеркнули в администрации города.

Фото: kiselevsknews.ru