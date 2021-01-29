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Сергей Цивилев проверил ход строительства Новокузнецкой инфекционной больницы

В учреждении будут оказывать медицинскую помощь при заболеваниях, вызванных возбудителями первой и второй групп патогенности. После пандемии коронавируса здесь смогут проводить плановое лечение разных инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ, туберкулеза, гепатита.

«В сфере здравоохранения Кузбасса сейчас идет серьезная системная работа... Отдельная задача — перенастройка системы оказания медпомощи в южной агломерации. Новокузнецк станет центром этой системы. В новой инфекционной больнице будут проводить полную диагностику пациентов, делать все необходимые анализы и назначать лечение», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Комплекс Новокузнецкой городской инфекционной больницы состоит из 12 зданий общей площадью 27,8 тыс. кв. метров, площадь всей территории — более 5,5 тыс. кв. метров. Помимо главного корпуса и хозяйственных построек здесь есть здание лучевой диагностики и клинико-диагностическая лаборатория, рассчитанная на 2 тыс. анализов в сутки. Все отделения снабдят переносным эндоскопическим, рентген- и УЗИ-оборудованием. Предусмотрены собственные очистные сооружения, что исключает распространение инфекции. Таким образом, учреждение сможет работать автономно.

Проектная мощность стационара — 121 койка, в случае необходимости есть возможность развернуть до 250 мест. Общая численность персонала составит около 500 человек. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2021 года.

Здоровье
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kuzbassnews.ru
29/01/2021
Здоровье
Общество
Политика
Топ
Новокузнецк
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