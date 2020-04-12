Сергей Цивилёв продлил режим самоизоляции в Кузбассе до 19 апреля

В своем обращении к жителям Кузбасса губернатор Сергей Цивилёв объявил, что режим самоизоляции в регионе продлевается до 19 апреля. Жителям нужно стараться ограничить выход из дома без острой необходимости. Это особенно касается людей старшего возраста.
Открывается ряд предприятий малого и среднего бизнеса, торговые объекты, расположенные в отдельно стоящих зданиях. ТРЦ продолжают оставаться закрытыми.
Роспотребнадзор выпустит детальные инструкции для того, чтобы все предприятия региона работали с соблюдением необходимых требований безопасности.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ранее отмененные ограничительные меры будут восстановлены — меры могут применяться для отдельных территорий.
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