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Сергей Цивилёв продлил режим самоизоляции в Кузбассе до 19 апреля

В своем обращении к жителям Кузбасса губернатор Сергей Цивилёв объявил, что режим самоизоляции в регионе продлевается  до 19 апреля. Жителям нужно стараться ограничить выход из дома без острой необходимости. Это особенно касается людей старшего возраста.

Открывается ряд предприятий малого и среднего бизнеса, торговые объекты, расположенные в отдельно стоящих зданиях. ТРЦ продолжают оставаться закрытыми.

Роспотребнадзор выпустит детальные инструкции для того, чтобы все предприятия региона работали с соблюдением необходимых требований безопасности.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ранее отмененные ограничительные меры будут восстановлены — меры могут применяться для отдельных территорий.

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kuzbassnews.ru
12/04/2020
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