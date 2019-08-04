Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сергей Цивилёв проехал на мотоцикле по новому автобану

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв с группой единомышленников отправился в мотопутешествие по региону.

В частности, глава региона уже проехал на мотоцикле по последнему участку автомагистрали «Кемерово - Ленинск-Кузнецкий», о чем сообщил в своем сообществе в социальной сети:

"По пути в следующий город, проехали по последнему участку нашей автомагистрали Кемерово-Ленинск-Кузнецкий. До открытия трассы две недели и строители наводят последние штрихи. Дорога получилась отличная! Скоро у всех будет возможность её опробовать, а мы едем дальше".

 

 

Фото: скриншот видео из социальных сетей

Общество
Политика
Топ
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
04/08/2019
Общество
Политика
Топ
Ленинск-Кузнецкий
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новые поправки: в Кузбассе объявили бой пивточкам в жилых домах
Губернатор Кемеровской области на свой странице в соцсетях рассказал о новых поправках, которые...
В Кемерове построят дорогу-дублер
После выезда на дорогу-дублер автомобили смогут спокойно заехать на парковку. Для того, чтобы...
У Кузнецова на контроле: новокузнечане требуют прекратить беспредел
Собственники даже приглашали на встречу мэра Сергея Кузнецова, но он был в командировке и прислал...
Молодая девушка в желтых кроссовках пропала без вести в Кемерове
Была одета в красную футболку, черные штаны с белыми лампасами и желтые кроссовки. Если вы...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus