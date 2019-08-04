Сергей Цивилёв проехал на мотоцикле по новому автобану

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв с группой единомышленников отправился в мотопутешествие по региону.

В частности, глава региона уже проехал на мотоцикле по последнему участку автомагистрали «Кемерово - Ленинск-Кузнецкий», о чем сообщил в своем сообществе в социальной сети:

"По пути в следующий город, проехали по последнему участку нашей автомагистрали Кемерово-Ленинск-Кузнецкий. До открытия трассы две недели и строители наводят последние штрихи. Дорога получилась отличная! Скоро у всех будет возможность её опробовать, а мы едем дальше".

Фото: скриншот видео из социальных сетей