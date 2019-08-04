Сергей Цивилёв проехал на мотоцикле по новому автобану

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв с группой единомышленников отправился в мотопутешествие по региону.
В частности, глава региона уже проехал на мотоцикле по последнему участку автомагистрали «Кемерово - Ленинск-Кузнецкий», о чем сообщил в своем сообществе в социальной сети:
"По пути в следующий город, проехали по последнему участку нашей автомагистрали Кемерово-Ленинск-Кузнецкий. До открытия трассы две недели и строители наводят последние штрихи. Дорога получилась отличная! Скоро у всех будет возможность её опробовать, а мы едем дальше".
Фото: скриншот видео из социальных сетей
04/08/2019
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