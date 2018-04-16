Сергей Цивилёв уволил четырех замгубернаторов

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв освободил от должностей заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрия Кудряшова, заместителя губернатора по агропромышленному комплексу Елену Жидкову, заместителя губернатора по вопросам здравоохранения Валерия Цоя, и. о. заместителя губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексея Кожевина.
Все остальные заместители губернатора с сегодняшнего дня становятся исполняющими обязанности заместителей губернатора — на период до формирования нового состава Коллегии обладминистрации.
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