Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сергей Цивилёв уволил четырех замгубернаторов

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв освободил от должностей  заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрия Кудряшова, заместителя губернатора по агропромышленному комплексу Елену Жидкову, заместителя губернатора по вопросам здравоохранения Валерия Цоя, и. о. заместителя губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексея Кожевина.

Все остальные заместители губернатора с сегодняшнего дня становятся исполняющими обязанности заместителей губернатора — на период до формирования нового состава Коллегии обладминистрации.

Политика
Топ
kuzbassnews.ru
16/04/2018
Политика
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке шесть пожарных расчетов тушили загоревшийся дом
Напомним, что в Кузбассе 20 человек тушили загоревшиеся частный дом и баню.
В Кировском районе Кемерова из-за поджога горели два автомобиля
Ночью 16 апреля в Кировском районе Кемерова на улице Аллейная горели два автомобиля — Renault...
В Кемерове произошло страшное ДТП с участием маршрутки
В различных сообществах во "ВКонтакте" очевидцы сообщили о ДТП на Красноармейской:...
Схема движения по трассе Р-255 изменилась в Кузбассе
Из-за ремонта переезда на трассе Р-255 в Кемеровской области 16 апреля изменилась схема движения на...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus