Сергей Цивилёв встретился с семьями погибших в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»

В Кузбассе мужчину-угонщика выдало курение на остановке В Кузбассе бойцы Росгвардии задержали мужчину, который курил в общественном месте, для...

Горячую воду в Новокузнецке в 2018 году отключат позже, чем обычно В 2018 году первые гидравлические испытания теплосетей в Новокузнецке начнутся 20 мая – на неделю...

Потерпевшим на пожаре в «Зимней вишне» начнут выдавать личные вещи С 4 апреля начнут выдавать личные вещи потерпевших на пожаре в «Зимней вишне», которые были изъяты...