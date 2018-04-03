Сергей Цивилёв встретился с семьями погибших в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»

ВРИО губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв встретился в областной администрации с семьями погибших в ТРЦ "Зимняя вишня". Встречи прошли с участием заместителей губернатора.
Наиболее часто члены семей погибших просили решить вопросы погашения кредитов, оказать помощь в жилищных вопросах и бытовых проблемах.
Сергей Цивилёв поручил в кратчайшие сроки решить все заявленные проблемы и просьбы.
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