Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сергей Цивилёв встретился с семьями погибших в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»

ВРИО губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв встретился в областной администрации с семьями погибших в ТРЦ "Зимняя вишня". Встречи прошли с участием заместителей губернатора.

Наиболее часто члены семей погибших просили решить вопросы погашения кредитов, оказать помощь в жилищных вопросах и бытовых проблемах.

Сергей Цивилёв поручил в кратчайшие сроки решить все заявленные проблемы и просьбы.

Политика
Кемерово
kuzbassnews.ru
03/04/2018
Политика
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе мужчину-угонщика выдало курение на остановке
В Кузбассе бойцы Росгвардии задержали мужчину, который курил в общественном месте, для...
Горячую воду в Новокузнецке в 2018 году отключат позже, чем обычно
В 2018 году первые гидравлические испытания теплосетей в Новокузнецке начнутся 20 мая – на неделю...
Потерпевшим на пожаре в «Зимней вишне» начнут выдавать личные вещи
С 4 апреля начнут выдавать личные вещи потерпевших на пожаре в «Зимней вишне», которые были изъяты...
Состояние пострадавшего при пожаре в ТЦ в Кемерово мальчика улучшилось
Врачи Кемеровской областной детской клинической больницы рассказали об улучшении физического и...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus