Сергей Цивилёв ввел в Кузбассе режим "Повышенная готовность"

Сергей Цивилев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции»
На территории Кузбасса запрещается:
— проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий
— курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах
— работа фуд-кортов в ТРЦ
Приостанавливается:
— деятельность ночных клубов и досуговых заведений.
— деятельность горнолыжных комплексов, с 30 марта юрлицам и ИП необходимо приостановить оказание услуг.
— работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общепита с 28 марта по 5 апреля.
Гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
Прибывшим в страну необходимо обеспечить изоляцию в домашних условиях продолжительностью 14 дней.
Юрлицам и ИП, на объектах которых есть бассейны, фитнес-центры (фитнес-залы) и другие объекты физической культуры и спорта, прекратить прием посетителей на указанных объектах.
Обеспечить запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, готовность медицинского оборудования в медорганизациях.
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