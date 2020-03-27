Сергей Цивилёв ввел в Кузбассе режим "Повышенная готовность"

Сергей Цивилев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции»



На территории Кузбасса запрещается:

— проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий

— курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах

— работа фуд-кортов в ТРЦ



Приостанавливается:

— деятельность ночных клубов и досуговых заведений.

— деятельность горнолыжных комплексов, с 30 марта юрлицам и ИП необходимо приостановить оказание услуг.

— работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общепита с 28 марта по 5 апреля.



Гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Прибывшим в страну необходимо обеспечить изоляцию в домашних условиях продолжительностью 14 дней.



Юрлицам и ИП, на объектах которых есть бассейны, фитнес-центры (фитнес-залы) и другие объекты физической культуры и спорта, прекратить прием посетителей на указанных объектах.

Обеспечить запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, готовность медицинского оборудования в медорганизациях.