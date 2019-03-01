Сергей Голодников: «Это совсем другой город»

Сейчас в Красноярске несут трудовую вахту более 80 работников филиала «МРСК Сибири» (входит в Группу компаний ПАО «Россети») - «Кузбассэнерго – РЭС». Их задача – совместно с коллегами из «Красноярскэнерго» обеспечить стабильную и бесперебойную работу всех энергообъектов в период спортивного праздника.

Директор Центральных электрических сетей «Кузбассэнерго – РЭС» Сергей Голодников в Красноярске уже более месяца.

- Последний раз был в Красноярске лет пять назад. Это сейчас совсем другой город. Масштабы строительства и реконструкции поражают, - делится впечатлениями от столицы Универсиады Сергей Николаевич.

Участок, за который отвечает Сергей Голодников – спортивный комплекс «Академия биатлона». Накануне соревнований кузбасские энергетики приняли участие в проведении комплексного тестирования схем электроснабжения самого комплекса, стрельбища и лыжных трасс. Кроме основной схемы, надежность во время универсиады будут обеспечивать пять резервных источников электроснабжения (РИСЭ).

- Это уникальный объект в части использования РИСЭ, - отмечает энергетик. – Здесь впервые применена схема синхронной работы резервных источников и основной сети. Обычно при нарушении подачи электричества по основной сети всё же требуется несколько минут для подключения по резерву. На этом объекте отработано автоматическое включение, даже без участия оператора. Это совершенно новый уровень надёжности. Даже во время сочинской Олимпиады такие схемы не применялись.