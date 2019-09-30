Сергей Романов: «Любовь к профессии – это не короткое замыкание… Это «постоянный» ток»

Привычный кабинет с удобным креслом и письменным столом – не для него. Кабина УАЗика, линии электропередачи, уходящие за горизонт вдоль дороги, и знакомый поворот на подстанцию «Водная» - это другое дело.

«Работать нужно в движении, тем более рядом с высоким напряжением, - считает электромонтер оперативно-выездной бригады Кузнецкого района электрических сетей Сергей Романов. В своей работе энергетик гармонично совмещает сразу две специальности – электромонтер и водитель.

«Одной рукой руль кручу, второй – провожу оперативные переключения в распределительных устройствах подстанции, - с улыбкой рассказывает о своей «светлой профессии» Сергей Васильевич. - Энергетик просто обязан быть мастером на все руки. Иначе никак. Профессионализм, который мы оттачиваем с годами, как никогда выручает в чрезвычайных ситуация. Электромонтер оперативно-выездной бригады всегда должен быть на чеку, как спортсмен перед стартом. Умение решать проблему на ходу – главное качество профессионала. А еще главное – вовремя «подстелить соломку». Наша бригада обслуживает 6 подстанций Новокузнецкого района, и к каждой подстанции я практически с закрытыми глазами при любых погодных условиях могу найти короткий путь».

В Кузбасском филиале компании «Россети Сибирь» Сергей Романов работает больше 40 лет. Не удивительно, что на знакомой местности энергетик давно ориентируется без навигатора. Заранее изучив маршрут, дорожные знаки, схему расположения и особенности обслуживаемых подстанций, Сергей Васильевич в разы сократил время пребывания бригады в пути.

«Своевременно приступить к работе – пожалуй, самое главное правило при ликвидации технологического нарушения, - рассказывает электромонтер. – Как-то раз поступил нам сигнал от диспетчера – на одной из подстанций отказало оборудование. Когда приехали на место, обнаружили, что на распределительных устройствах 35 киловольт (кВ) кто-то вырубил контрольный кабель. От короткого замыкания искры летели прямо в сухую траву, которая вспыхнула моментально. В доли секунды сбили пламя огнетушителем. Благодаря слаженной работе всей бригады, удалось избежать серьезного повреждения электроустановки».

Электромонтеры, диспетчеры, специалисты релейной защиты и автоматики, слесари и водители, мастера оперативно-выездных бригад и начальники РЭС... - чтобы мы включили свет в комнате одним движением руки, в электросетевом комплексе работает целая команда профессионалов. В этой "электрической цепи взаимодействия" важен каждый элемент.

«Если пофилософствовать на тему «Существует ли любовь с первого взгляда», я скажу, - да, - уверенно говорит Сергей Васильевич. – Это любовь к профессии. Воодушевление, гордость за свою "светлую работу", уверенность в команде и своих собственных силах - вот вся "соль" этой сложной, но невероятно интересной профессии, к которой я смолоду «прикипел». Настоящая любовь к энергетике – это не короткое замыкание… Это «постоянный» ток».