Сергея Карпунькина отстранили от должности за драку с соседями

Начальника департамента промышленности Кемеровской области Сергея Карпунькина отстранили от должности после информации об избиении им и его женой семьи дачников.

В СМИ появилась информация о том, что жители одного из дачных поселков обвинили в нападении и избиении Сергея Карпунькина, его супругу и гостей, отдыхавших на даче чиновника.

По словам одной из пострадавших, инцидент произошел в ночь на 25 июня. Компания Карпунькина приехала на участок, включила громкую музыку. Призыв соседей сделать музыку потише, услышан не был. При повторной просьбе в ответ на них напали. Нападавшие, по словам женщины, находились в состоянии алкогольного опьянения.