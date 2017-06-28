Сергея Карпунькина отстранили от должности за драку с соседями

Начальника департамента промышленности Кемеровской области Сергея Карпунькина отстранили от должности после информации об избиении им и его женой семьи дачников.
В СМИ появилась информация о том, что жители одного из дачных поселков обвинили в нападении и избиении Сергея Карпунькина, его супругу и гостей, отдыхавших на даче чиновника.
По словам одной из пострадавших, инцидент произошел в ночь на 25 июня. Компания Карпунькина приехала на участок, включила громкую музыку. Призыв соседей сделать музыку потише, услышан не был. При повторной просьбе в ответ на них напали. Нападавшие, по словам женщины, находились в состоянии алкогольного опьянения.
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