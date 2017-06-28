Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сергея Карпунькина отстранили от должности за драку с соседями

Начальника департамента промышленности Кемеровской области Сергея Карпунькина отстранили от должности после информации об избиении им и его женой семьи дачников.

В СМИ появилась информация о том, что жители одного из дачных поселков обвинили в нападении и избиении Сергея Карпунькина, его супругу и гостей, отдыхавших на даче чиновника.

По словам одной из пострадавших, инцидент произошел в ночь на 25 июня. Компания Карпунькина приехала на участок, включила громкую музыку. Призыв соседей сделать музыку потише, услышан не был.  При повторной просьбе в ответ на них напали. Нападавшие, по словам женщины, находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Политика
Топ
kuzbassnews.ru
28/06/2017
Политика
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Более 20 пляжей и мест отдыха у воды открыто в Кузбассе
В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД по региону сообщает, что в Новокузнецке, где...
Кемеровчанка вошла в топ-10 самых красивых девушек по версии Maxim
Кемеровчанка Наталья Чуйко вошла в топ-10 самых красивых девушек по версии Maxim. Подал заявку на...
На вооружение ЦВО поступили несколько десятков гаубиц «Мста-С»
Новые самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С» получены в рамках гособоронзаказа соединением Центрального...
Жительница Кузбасса отдала лже-целительнице более одного млн рублей
Злоумышленница рассказала своей жертве, что на её семье есть родовое проклятье, которое снять можно...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus