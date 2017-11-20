Шахта «Алардинская» отметила свой 60-летний юбилей

Торжественное мероприятие состоялось в ДК «Энергетик» г. Калтан в пятницу, 17 ноября. На праздничный вечер собрались ветераны и трудовой коллектив угольного предприятия, руководители шахты разных лет.

С приветственным словом выступил глава Калтанского городского округа И. Ф. Голдинов, который, в частности, сказал: «Дорогие шахтеры, ваш труд порождает гордость за профессию, а традиции настоящего братства, живущие в горняцких династиях, передаются из поколения в поколение! Вы честь и слава ЕВРАЗа, Калтана, Кузбасса и всей России!»

Добрые слова в адрес ветеранов и работников шахты звучали от директора по производству ООО «Распадская угольная компания» В. В. Хрипкова, председателя Новокузнецкой территориальной организации Росуглепроф М. И. Шутова, директора шахты «Алардинская» С. Е. Беликова. Поздравили горняков с солидной датой и поделились со сцены своими воспоминаниями руководители шахты разных лет – Ю. И. Хорошавин, П. П. Дочев, С. А. Щавлев, В. Ф. Голышев, А. И. Дрейлинг.

В рамках торжественных мероприятий большая группа горняков шахты «Алардинская» награждена ведомственными, областными, городскими наградами. Памятные подарки вручены заслуженным ветеранам и бывшим руководителям предприятия.