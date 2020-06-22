Шахта «Есаульская» начала отработку угольного пласта 29

Опубликована свежая сводка по заболевшим коронавирусом в Кузбассе Кузбасский оперштаб опубликовал сводку по заболевшим коронавирусом. По данным на утро 22 июня, в...

В кузбасском городе появится спорткомплекс с 25-метровым бассейном К 300-летию Кузбасса в Междуреченске построят спорткомплекс с 25-метровым бассейном. Его сдадут к...

В кузбасском городе появится спорткомплекс с 25-метровым бассейном К 300-летию Кузбасса в Междуреченске построят спорткомплекс с 25-метровым бассейном. Его сдадут к...