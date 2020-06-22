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Шахта «Есаульская» начала отработку угольного пласта 29

Шахта «Есаульская» Распадской угольной компании ввела в эксплуатацию первую лаву перспективного угольного пласта 29. Уголь в лаве 29-37 добывает один из лучших шахтерских коллективов компании – бригада Олега Басманова с участка №1 (начальник участка – Андрей Куташов, механик – Сергей Бессонов). Ежемесячно планируется выдавать на-гора по 250 тыс. тонн коксующегося угля марки ГЖ.

При подготовке лавы пройдено 16,5 км горных выработок, выполнен комплекс монтажных и горно-капитальных работ. Для обеспечения безопасности труда  специалисты применили разные виды дегазации пласта: в купол обрушения, с поверхности, а также в купол обрушения из параллельной выработки.
На промплощадке смонтирована дегазационная установка производительностью более 180 кубометров в минуту, а так же  трубопровод диаметром 1200 мм для откачки из выработанного пространства метановоздушной смеси.

Общая сумма инвестиций в проект составила 1,9 млрд рублей. Запасов угля месторождения хватит до 2025 года, затем горняки планируют отработку пласта 30.

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kuzbassnews.ru
22/06/2020
Экономика
Топ
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