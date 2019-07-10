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Шахта «Ольжерасская-Новая» отметила юбилей

Коллектив шахты «Ольжерасская-Новая» угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») отпраздновал 15-летие предприятия.

Решение об организации шахтоучастка в структуре разреза «Ольжерасский» и строительству на его основе нового предприятия было принято первого июля 2004 года. Уже 29 сентября 2006 года была торжественно введена в эксплуатацию первая лава 21-1-5, а свой первый миллион тонн угля коллектив предприятия выдал на-гора 8 мая 2007 года.

На шахте «Ольжерасская-Новая», единственной в России, используется уникальная технология добычи угля с выпуском подкровельной пачки на завальный конвейер, что позволяет отработать мощные пласты в один заход. При средней мощности пласта в 7,5 метра комбайном вынимается слой у почвы пласта мощностью 3,3 метра. Оставшаяся угольная пачка принудительно разрушается и выпускается на завальный конвейер, который находится под хвостовым ограждением секций механизированной крепи.

Всего с 2004 по июль 2019 года на шахте пройдено около 49 километров горных выработок и добыто более 12 миллионов тонн угля. Балансовые запасы угля в границах горного отвода предприятия превышают 210 миллионов тонн. Сегодня в лаве 21-1-11, запущенной в эксплуатацию в ноябре 2018 года с запасами в 3,4 миллиона тонн угля, работает бригада «Заслуженного шахтера Кузбасса» Алексея Гольцова.

Коллектив предприятия насчитывает 638 человек, среди которых кавалеры почетного знака «Шахтерская слава» Александр Федосеев и Александр Зенков, удостоенные звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации» Сергей Заикин и Сергей Рябошкапов.

На торжественном собрании коллектива заслуженных работников поблагодарили за добросовестный труд, в честь юбилея различные награды получили 25 человек.

«Ольжерасская-Новая» - молодое предприятие, которое продолжает успешно работать и формировать свои трудовые традиции. Шахта оснащена всем необходимым для обеспечения промышленной безопасности: здесь используется не только современное горно-шахтное оборудование, но и дегазационная и азотная установки. Для снижения экологического воздействия работают очистные сооружения нового поколения, обеспечивающие тройную очистку поступающих шахтных, ливневых и талых вод», – отметил управляющий директор «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
10/07/2019
Экономика
Междуреченск
Новости Кузбасса

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