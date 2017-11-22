Шахта «Сибиргинская» отметила юбилей

15 лет назад угольная компания «Южный Кузбасс» ввела в эксплуатацию шахту «Сибиргинская». Всего с момента запуска предприятия добыто свыше 14 млн тонн угля, пройдено почти 70 километров горных выработок.

Шахта начала работу в 2002 году на горном отводе разреза «Сибиргинский». Меньше чем через год коллектив предприятия выдал на-гора первый миллион угля.

В 2016 году на шахте введена в эксплуатацию лава 3-2-7-запад. Сегодня продолжается строительство второй очереди шахты «Сибиргинская». В этом году на реализацию данного проекта планируется направить почти 400 млн рублей. В 2018 году в планах запуск новой лавы.

На торжественном собрании, посвященном юбилею шахты, 45 работников получили награды за многолетний, добросовестный труд. Нагрудным знаком «Шахтерская слава» II степени удостоен Андрей Сумаков, старший механик энерго-механической службы, медалью «За служение Кузбассу» – Сергей Мальков, начальник подземного участка аэрологической безопасности, и Аркадий Ракитин, горный мастер подземного участка конвейерного транспорта. Юбилейной медалью «70 лет Дню шахтера» награждены Владислав Бельчегешев, начальник подземного участка № 2, Владимир Богер, механик подземного участка шахтного транспорта, Елена Ложкина, мастер ламповой участка аэрологической безопасности, и Игорь Самарин, начальник смены производственной службы.

15 работников получили почетные грамоты администрации Мысковского городского округа, 12 сотрудников отмечены корпоративными наградами. По ходатайству профсоюзной организации награждены 10 работников.