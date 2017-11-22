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Шахта «Сибиргинская» отметила юбилей

15 лет назад угольная компания «Южный Кузбасс» ввела в эксплуатацию шахту «Сибиргинская». Всего с момента запуска предприятия добыто свыше 14 млн тонн угля, пройдено почти 70 километров горных выработок.

Шахта начала работу в 2002 году на горном отводе разреза «Сибиргинский». Меньше чем через год коллектив предприятия выдал на-гора первый миллион угля.

В 2016 году на шахте введена в эксплуатацию лава 3-2-7-запад. Сегодня продолжается строительство второй очереди шахты «Сибиргинская». В этом году на реализацию данного проекта планируется направить почти 400 млн рублей. В 2018 году в планах запуск новой лавы.

На торжественном собрании, посвященном юбилею шахты, 45 работников получили награды за многолетний, добросовестный труд. Нагрудным знаком «Шахтерская слава» II степени удостоен Андрей Сумаков, старший механик энерго-механической службы, медалью «За служение Кузбассу» – Сергей Мальков, начальник подземного участка аэрологической безопасности, и Аркадий Ракитин, горный мастер подземного участка конвейерного транспорта. Юбилейной медалью «70 лет Дню шахтера» награждены Владислав Бельчегешев, начальник подземного участка № 2, Владимир Богер, механик подземного участка шахтного транспорта, Елена Ложкина, мастер ламповой участка аэрологической безопасности, и Игорь Самарин, начальник смены производственной службы.

15 работников получили почетные грамоты администрации Мысковского городского округа, 12 сотрудников отмечены корпоративными наградами. По ходатайству профсоюзной организации награждены 10 работников.

Экономика
Мыски
kuzbassnews.ru
22/11/2017
Экономика
Мыски
Новости Кузбасса

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