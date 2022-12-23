Шанс есть всегда!

Вот уже три с половиной года в Новокузнецке действует частный приют для бездомных животных «Шанс на жизнь». В 2019 году в приюте поселились 20 кошек и 50 собак.

Вернее, бездомными кошки и собаки были до того, как переступили порог приюта, а уже здесь они нашли и кров, и пищу. Причем в «Шансе на жизнь» на декабрь 2022 года живут около тысячи собак и шестидесяти кошек.

А еще, за время существования приюта девятьсот животных уехали в новые дома к любящим хозяевам. К любящим – про это сотрудники и волонтеры приюта точно знают, ведь они следят за судьбой питомцев.

- Мы рады обратной связи, фотографиям и видео кошек и собачек, - рассказывает волонтёр приюта «Шанс на жизнь» Ирина Романова. – Стараемся ненавязчиво отслеживать судьбу питомцев, ведь они, прежде чем уехать в семью, настрадались от жизни на улице, от жестокости и равнодушия. И мы всегда готовы помочь новым владельцам, если вдруг возникают какие-то проблемы.

Собак и кошек передают в руки, готовые забрать их в семью, по договору дарения. Все они уже привиты, стерилизованы, кастрированы, относительно здоровы и готовы дарить любовь своей новой семье.

- У нас жили доберманы, которых потом разобрали по домам, и новая владелица одного из них рассказала, что помимо ласкового и милого друга, она получила настоящего защитника, готового отдать за нее и ее семью свою жизнь, - вспоминает Ирина.

А начиналось все с идеи. Бездомных животных в Новокузнецке и окрестностях было много, и этот вопрос требовал решения. Муниципалитет помог с помещением – передал приюту заброшенный лагерь рядом с селом Сосновка. Известный городской бизнесмен помог с приведением помещений в порядок. Неравнодушные граждане помогают и силами, и временем. Волонтеры общаются с животными, гуляют с ними, ухаживают, играют, собирают продукты и корм.

В приюте работают ветеринары, фельдшеры, сотрудники по уходу за животными и повара, которые ежедневно готовят для более тысячи собак и кошек свежую горячую пищу. Сухим кормом кормят только в сильные морозы – каша с мясными обрезками замерзает на отрытом воздухе и собаки не успевают ее съесть, тогда на помощь приходят питательные шарики.

В месяц содержание приюта обходится почти в миллион рублей – это и питание животных, и лекарства, и оплата труда сотрудников, и электроэнергия, и текущие нужды. Понимая, что содержать даже небольшое количество «хвостатых» удовольствие дорогое, руководство приюта «Шанс на жизнь» старается зарабатывать средства самостоятельно, используя имеющиеся ресурсы – это и услуги ветеринара, и муниципальные контракты на работу с бездомными животными, проживающими в городе.

В приют кошки и собаки попадают самым разным способом. Их подбирают на улицах, забирают с передержек или из ветклиник, куда животные попадают после ДТП, привозят незнакомцы, подбрасывая коробки с напуганными щенками и котятами к воротам.

Но и истории устройства в семьи тоже есть, и они радуют. Например, собачка Зефирка попала в приют после ДТП. О ней сняли сюжет на телевидении, после которого за Зефиркой из соседнего региона приехал новый хозяин.

Слепого пса Леву достали из погреба - прохожий, гуляя с собакой, нашел его в заброшенных погребах. Пес уже отчаялся и даже не скулил – лежал, свернувшись в клубок на дне погреба. Было уже холодно - Западная Сибирь все же сурова, и передады температур здесь весьма суественны. В ночь животное, наверняка пострадавшее при падении, оставлять было нельзя и сотрудницы приюта отправились спасать истощенную, обезвоженную собаку, которая, как выяснилось, еще и ничего не видела. Хрупкие девушки использовали все имеющиеся под рукой средства, чтобы вытащить испуганное животное из холодного и весьма опасного плена. И им это удалось. Отвезли Леву в тепло, напоили, накормили, осмотрели... Про эту историю тоже сняли сюжет, который увидел молодой человек из Барнаула. И теперь Лева живет в доме, где его любят и организовали пространство так, чтобы собака могла свободно передвигаться.

А еще одного доброго и пушистого песика забрала семья, которая специально навещала его несолько месяцев - у них достраивался дом, в котором было место не только для ревнивого домашнего кота, но и для маленькой, но теперь очень счастливой собаки.

Забрать питомца из «Шанса на жизнь» можно в любой день с 9 до 18 часов. Но нужно помнить, что прежде чем завести животное человеку стоит взвесить свои силы, подойти к этому осознанно. Животное – не игрушка. У него свой характер, потребности. Его нужно кормить, выгуливать, и, в конце концов – любить! Иначе зачем тогда забирать?

Помочь приюту можно волонтерской помощью – приехать, пообщаться с подопечными, уделить им внимания. Рады и материальной поддержке – помощь сухими и влажными кормами, посудой, пледами, постельным бельем, медикаментами.

Телефон для связи - 89069240320 волонтер Ирина.

Фото: ИА "Новости Кузбасса"