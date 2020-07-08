Схемы декларировании соответствия зерна

С 01 июля 2013 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011.

Технический регламент распространяется на зерно, используемое для пищевых (для переработки в пищевую продукцию) и кормовых (в качестве корма для животных и производства комбикормов) целей.

Согласно статьи 3 данного регламента, зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза при условии, что оно прошло необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия.

Декларирования соответствия зерна требованиям Технического регламента может осуществляется по одной из пяти схем: 1д, 2д, 3д, 4д и 6д.

При декларировании соответствия по схемам 1д, 3д, 6д заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем. Указанный вид декларирования применяется для продукции, выпускаемой серийно.

При декларировании соответствия по схемам 2д, 4д, применяемой для партии продукции (единичного изделия) заявителем может быть изготовитель или продавец. Данные схемы являются более предпочтительными.

Просим при оформлении деклараций о соответствии на зерно заранее изучить особенности всех схем декларирования и сделать правильный выбор!